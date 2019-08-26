مران الزمالك - ظهور بوطيب في الجيم.. وميتشو يجتمع بـ شيكابالا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 21:29

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك

عاد خالد بوطيب للظهور في مقر نادي الزمالك، على هامش مران الفريق اليوم الإثنين.

المهاجم المغربي عاد إلى القاهرة صباح اليوم بعد انتهاء إجازته، وخضع لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمنازيوم.

كما عقد الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لمنحه بعض التعليمات الفنية.

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صالة الجيمنازيوم لم تشهد ظهور بوطيب وحده، بل الثنائي محمد حسن، ومصطفى فتحي الذي يتعافى من إصابته أيضا.

وقام ميتشو بالاطمئنان على حالة مصطفى فتحي ومتابعة حالته لتجهيزه للفترة المقبلة.

الزمالك يستعد لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل في استاد برج العرب، في ربع نهائي كأس مصر.

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