تعرف على موقف صلاح في سباق هدافي الدوري الإنجليزي

بدأ الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مبكرا، ومن الواضح أن نجمنا المصري سيقاتل للحفاظ على الجائزة.

محمد صلاح النادي : ليفربول

يسعى صلاح للاحتفاظ بالجائزة للموسم الثالث على التوالي بعدما حصدها في الموسمين الأخيرين.

مرت 3 جولات فقط، لكن الصراع ملتهب في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ورغم أن صلاح سجل 3 أهداف في 3 مباريات، بمعدل هدف في كل مباراة، غير أنه لا يتصدر هدافي المسابقة.

وفيما يلي ترتيب هدافي المسابقة بعد مرور 3 جولات فقط.

1- تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي.. 5 أهداف

2- رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي.. 5 أهداف

3- سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.. 4 أهداف

4- محمد صلاح جناح ليفربول.. 3 أهداف

5- آشلي بارنز لاعب بيرنلي.. 3 أهداف

بارنز سيلعب ضد وولفرهامبتون مساء الأحد ويملك الفرصة للتقدم في السباق.

كما أن هاري كين مهاجم توتنام الذي سجل هدفين حتى الآن سيواجه نيوكاسل يونايتد في الخامسة والنصف وبإمكانه اقتحام السباق بسهولة.







































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