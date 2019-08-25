كلوب للاعبيه: هذا الأسبوع لن يتكرر مرة أخرى

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 15:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرمينو - ليفربول - ليون

وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رسالة للاعبيه بضرورة استغلال هذا الأسبوع، قبل أن يدخل الفريق في معترك مباريات متواصل.

ليفربول انتصر على أرسنال بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت، ويلعب السبت المقبل ضد بيرنلي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سيكون أمامنا أسبوعًا كاملًا للاستعداد لمباراة بيرنلي، ليس لهذه المباراة فقط وإنما بدرجة كبيرة للقادم من الموسم بأكمله".

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وأضاف في رسالة للاعبيه "بعد ذلك سيتعين علينا باستمرار خوض ثلاث مباريات في الأسبوع الواحد، وعندئذ لن يكون أمامك متسع من الوقت للتحضير لكل مباراة كما ينبغي".

وأردف "بعد كل مباراة يكون أمامك وقتا قصيرًا للتعافي وتجد نفسك مجبرًا على اقتطاع بعض الوقت من الحصص التدريبية للقيام ببعض الأمور الفنية والتدرب على الركلات الحرة ثم الذهاب لملعب المباراة لتواجه خصمك الجديد. هكذا هو الأمر".

وأتم المدرب الألماني "هذا الأسبوع، كان الوضع مختلفًا. كان مهمًا بالنسبة لنا أن نحظى بأسبوع كامل للتحضير للمباراة، والآن نتطلع إلى المباراة القادمة".

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعد 3 جولات.

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