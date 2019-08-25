وزارة الرياضة تصرف 200 ألف جنيه تكريما لفريدة عثمان

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مكافأة لتكريم السباحة المصرية فريدة عثمان تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه.

ويأتي ذلك على ضوء إنجازها بالحصول على برونزية بطولة العالم للسباحة للكبار في سباق 50 متر فراشة.

وكانت بطولة العالم للألعاب المائية قد أقيمت في كوريا خلال الفترة من 9 إلى 29 يوليو الماضي، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وشدد صبحي وزير الشباب والرياضة على أن تكريم فريدة عثمان يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم الأبطال الرياضيين الذين يساهمون في رفع اسم مصر عاليا.

وحققت مصر ميداليتين في تاريخ مشاركتها في بطولة العالم للسباحة طوال تاريخها.

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