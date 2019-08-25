محمد يوسف يوضح.. متى تزيد فاعلية صلاح محسن؟

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 14:57

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي - أطلع برة

كشف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي ميزة في صلاح محسن مهاجم الفريق.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال يوسف عبر قناة ناديه "صلاح محسن ابتعد فترة طويلة عن المشاركة في المباريات، لذا كان بحاجة لثقة ودعم نفسي بالتحدث معه باستمرار".

وأضاف "لقد تركته يلعب مباراة اطلع برة لمدة 90 دقيقة بأريحية تامة".

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وأوضح مدرب الأهلي "صلاح من نوعية اللاعبين الذين عندما تتركهم بدون تعليمات عديدة أثناء المباراة، تزيد فاعليته في العمل مع زملاؤه".

وسجل صلاح محسن هدفين ليسهم في فوز تاريخي للأهلي بدوري الأبطال على اطلع برة بنتيجة 9-0 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وانضم اللاعب الشاب للأهلي قادما من إنبي في يناير 2018 بصفقة قياسية تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه.

لكن مهاجم المنتخب الأوليمبي شارك على فترات متقطعة بقميص الأهلي سواء تحت قيادة حسام البدري، أو باتريس كارتيرون أو مارتن لاسارتي.

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