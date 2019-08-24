موسم نابولي.. المهمة المستحيلة

"نابولي فريق ذو جودة عالية، لكنه لم يصل بعد إلى أعلى مستوى، على الرغم من الاقتراب في المناسبة، مع قدرتي، آمل أن أتمكن من أخذ هذا النادي في أعلى خطوة"، كارلو أنشيلوتي قبل بداية مشواره مع نابولي.

بعد تجارب في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وأنجلترا استمرت لما يقارب الـ 10 سنوات عاد أنشيلوتي ليتحدث الإيطالية من جديد وتدريب نابولي.

مشروع أوريليو دي لاورينتيس الذي بدأ التفكير فيه هو نقل نابولي من فريق قوي ينافس على لقب الدوري الإيطالي مع ماوريسيو ساري إلى حصد اللقب مع كارلو أنشيلوتي.

لكن الأمور لم تسر مثلما يريد كل مشجعي الجنوب الإيطالي، يوفنتوس حسم لقب الدوري قبل 6 جولات من النهاية بمنافسة صورية، وخرج نابولي بموسم صفري جديد.

تغييرات في شكل الفريق وهويته وأسلوب صاحبت تواجد أنشيلوتي مديرا فنيا لكن الهدف الأهم لم يتحقق.

لكن الإيطالي يؤكد أن مشروعه لابد أن يستمر "أنا معجب بطريقة فيرجسون، حيث يجب أن يكون المدرب صورة للنادي ويمثلها بكل طريقة. بالإضافة إلى إدارة النادي، عليك إدارة الفريق الذي يعد ضروريا ناد لكرة القدم".

لكن موسم 2019-2020 سيكون أشبه بالمهمة المستحيلة لأنشيلوتي في ظل تدعيمات إنتر ويوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية.

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المواسم الثلاثة الأخيرة

مع ساري في موسم 2016-17 حل نابولي ثالثا بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس وخلف روما بفارق نقطة وحيدة.

وفي الموسم التالي ظل نفس الفارق كما هو لكن نابولي كان أكثر قربا من ملامسة اللقب ليخسره في أخر جولتين لصالح يوفنتوس.

جاء أنشيلوتي ومعه اختلف كل شيء، من تغيير فني وخططي، من 4-3-3 طيلة 3 مواسم مع ساري، إلى 4-2-3-1 و4-4-2 و3-5-2 لكن النتائج تراجعت وتقلص عدد النقاط من 86 و91 إلى 79 نقطة الموسم الماضي.

نابولي حافظ على مكانته لكنها قد تتراجع الموسم المقبل، تدعيمات جيدة لكنها غير مطمئنة مع تحركات المنافسين.

سوق الانتقالات

القادمون

هيرفينج لوزانو: 38 مليون يورو من إيندهوفن الهولندي

كوستاس مانولاس: 36 مليون يورو من روما الإيطالي

إيلاف إلماس: 16 مليون يورو من فينيربهاتشه التركي

جيوفاني دي لورينزو: 8 مليون يورو من إيمبولي الإيطالي

الراحلون

أمادو دياورا: إلى روما مقابل 21 مليون يورو

كارلوس فينيسوس: إلى بنفيكا مقابل 17 مليون يورو

راؤول ألبيول: إلى فياريال مقابل 5 مليون يورو

إعارة روبرتو إنجليسي إلى بارما وماركو روج إلى كالياري.

ما يعاب على نابولي رغم منافسته الدائمة عدم وجود دكة بدلاء قوية تسند الفريق في الأوقات الصعبة أثناء توالي المباريات أو الإصابات وبالتالي يفقد نابولي الفرصة في المنافسة بشكل دائم بفضل تلك المشكلة بعيدا عن الفنيات داخل أرضية الملعب.

رحل ألبيول وجاء مانولاس من روما، تطور بعض الشيء في دفاعات البارتينوبي، مع تواجد ماكسيموفيتش وتونيلي وتشيرشيس.

الفريق أصبح أفضل على مستوى الظهيرين بفضل عودة فوزي غلام والسيد هيساي وإذا عاد كلاهما لتقديم نفس أداءهم السابق سيساهمون كثيرا في تطوير الأداء الدفاعي ومن ثم الهجومي.

أفكار أنشيلوتي تعتمد كثيرا خاصة أمام الفرق الكبيرة على التحول أثناء المباراة من 4-4-2 إلى 3-5-2 من أجل مزيد من السيطرة على وسط الملعب واستغلال الأطراف.

يعاب على نابولي في سوق الانتقالات عدم ضم لاعب بنفس قدرات جورجينيو وكذلك القائد ماريك هامشيك والاكتفاء بنفس الأسماء، فابيان رويز المنضم من ريال بيتيس لا يقدم نفس أداء الذي قدمه الثنائي لكن متوقع انفجاره بعد التأقلم سريعا، فهل يضم نابولي لاعبا جديدا في خط الوسط.

هجوميا زادت قوة الفريق بضم هيرفينج لوزانو الذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز وسيكون مفيدا في اللامركزية الهجومية التي يعتمدها الفريق حتى مع وجود البولندي أركاديوش ميليك.

نابولي أيضا مرتبط بضم مهاجم ثان ليكون بديلا للبولندي مثل الإسباني فيرناندو يورنتي أو ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر مع التخلي عن ميليك من أجل قوانين اللعب المالي النظيف.

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كيف يلعب نابولي؟

ووفقا لصحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية فأن نابولي سيلعب بخطة 4-2-3-1 بمواصلة الاعتماد على نفس أسماء الموسم الماضي.

وبالطبع مع الوقت ستدخل الأسماء الجديدة في قائمة الفريق وتحصل على فرصة المشاركة.

حراسة: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – كوستاس مانولاس – كوليبالي – فوزي غلام.

الوسط: آلان – زيلينسكي

لورينزو إينسيني – فابيان رويز – خوزيه كاييخون

الهجوم: ديريس ميرتينز

الجولات الأولى

بداية نابولي وسط الكبار هي الأكثر قوة، إذ يفتتح موسمه بمواجهة فيورنتينا ومن ثم يوفنتوس في الجولة الثانية في صراع مبكر للغاية.

المباراتان سيكونا خارج ملعب سان باولو وهذا ما يزيد من صعوبة الأمر ومعه سيتخلص البارتينوبي عبء مواجهاتهم في الدور الثاني على الأقل.

ومن ثم تقل درجة قوة المواجهات تدريجيا بلقاء سامبدوريا ومن ثم ليتشي وكالياري وبريشيا حتى نهاية سبتمبر المقبل.

أنشيلوتي سيكون عليه تخطي حمى البدايات وخاصة يوفنتوس من أجل إثبات أن مشروعه لابد أن يتواصل.

النجم

لورينزو إينسيني قائد نابولي عقب رحيل هامشيك، تعرض للإصابات والإيقافات وبعض المشاكل في الفريق ساهمت في تقليل حضوره الموسم الماضي.

لذلك الجناح القصير البالغ 28 عاما يمتلك الفرصة الذهبية لتقديم وجه مغاير عن الذي قدمه الموسم الماضي.

أداء قد يجبر نابولي لاحقا في إهداء القميص رقم 10 له الذي كان حلمه أن يرتديه بعد دييجو مارادونا.

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