مدرب أطلع برة: الثقة الزائدة كلفتنا الخسارة أمام الأهلي

يرى مايكل موريس المدير الفني لفريق أطلع برة من جنوب السودان إن "الثقة الزائدة" سبب خسارة فريقه أمام الأهلي.

الأهلي اكتسح أطلع برة 9-0 في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب أطلع برة: "كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي نجح في استغلال أخطائنا وحقق الانتصار".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "الثقة الزائدة كلفتنا الخسارة. كنا أفضل في المباراة الأولى وعلى الرغم من الراحة التي حصلنا عليها قبل الإياب إلا أن ثقتنا كانت سبب هزيمتنا".

وتابع "الأهلي يعد فريقا كبيرا واستفدنا بكل تأكيد من مواجهته".

وأتم "سنستفيد من الخبرات التي اكتسبناها أمام الأهلي، في مواجهاتنا المستقبلية في إفريقيا".

الأهلي فاز ذهابا 4-0، وكرر انتصاره من جديد على أطلع برة ولكن بنتيجة أكبر وهي 9-0.

حسين الشحات ثلاثية. صلاح محسن وحمدي فتحي ثنائية. أحمد فتحي هدف. ومصطفى سالم مدافع أطلع برة بالخطأ في مرماه.

ويعد انتصار الأهلي أمام أطلع برة 9-0، هو الانتصار الأكبر في تاريخه مشاركات المارد الأحمر في بطولات إفريقيا.

اللقاء الإفريقي الذي شهد تسجيل الأهلي أكبر أهداف في تاريخه كان في نسخة 1977 وقتها انتصر 7-2 على المدينة الليبي.

بينما انتصر بنتيجة 6-0 مرتين. مرة أمام ليوباردز الكيني في نسخة 1987، ومرة أمام فيلا الأوغندي في 2005.

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي، لمواجهته في الدور المقبل من التصفيات.

وانتصر كانو سبورت 2-1 في لقاء الذهاب أمام ميكيلي 70.