نيفيل يتوقع: صلاح سيترك ليفربول خلال عام

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 17:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يتوقع جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد ألا يبقى محمد صلاح نجم ليفربول في صفوف الريدز لأكثر من عام.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وبدأ صلاح موسمه الثالث مع ليفربول بعد التألق لموسمين زينهما بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والحصول على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مرتين.

وقال نيفيل لشبكة سكاي سبورتس: "صلاح سيغادر خلال الـ12 شهرا القادمة، أستطيع أن أرى ذلك بالفعل".

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وأضاف "يعرف جيمي كاراجر ذلك، ولكنه لن يقولها. أستطيع أن أراها، يمكنك أن تشعر بها، تعرف متى يفكر اللاعب في ذلك".

وتحدث نيفيل عن الصراع التاريخي بين فريقه السابق يونايتد وليفربول.

وأوضح نيفيل "يمكنني أن أضمن لك أن مانشستر يونايتد سيفوز مرة أخرى بالدوري، ومن المحتمل أن يفوزوا بالدوري قبل ليفربول".

وأتم محلل سكاي سبورتس "هذا ليس قلة احترام لليفربول، لكن ربما سيفوز يونايتد بالدوري قبل ليفربول".

ليفربول لم يتوج بالدوري منذ عام 1990.

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