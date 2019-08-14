خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تمنيت خوض عدة مواجهات في الدوري قبل أهلي بنغازي

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 15:43

كتب : ياسر الشريف

محمود جابر وعطية صابر

قال محمود جابر مدرب الإسماعيلي إنه تمنى خوض عدة مواجهات في الدوري المصري قبل مواجهة أهلي بنغازي في البطولة العربية، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح جابر قائلا: "تمنيت خوض مباراتين أو ثلاثة قبل المواجهة لكي يكتمل انسجام الفريق وتفاهمه خاصة في ظل مواجهات رسمية قوية".

وأكمل "أعددنا للفريق خوض 8 وديات قبل أهلي بنغازي، معظمها مع فرق من الدوري الممتاز".

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وأتم "أعلم الكثير عن أهلي بنغازي لأنني سبق وأن دربت في الدوري الليبي وهو منافس قوي لكنني سأستعد له بالشكل المناسب الذي يساهم في أن تكون بداية مختلفة للإسماعيلي عن الموسم الماضي".

ويواجه الإسماعيلي نظيره أهلي بنغازي في لقاء الذهاب من الدور التمهيدي للبطولة العربية يوم 13 من شهر سبتمبر الجاري.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن بداية الدوري المصري يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

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