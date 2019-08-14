صلاح: ليفربول لم يضم أي نجم هذا الصيف؟ لا مشكلة

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 14:16

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام

يرى نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أن عدم ضم فريقه لأي أسماء كبيرة هذا الصيف لن يمثل مشكلة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

يورجن كلوب لم يضم هذا الصيف سوى المراهقان سيب فان دين بيرج وهارفي إليوت من زفوله وفولام، والحارس المخضرم أدريان بعد انتهاء عقده مع وست هام يونايتد للعب دور الحارس البديل.

ورد صلاح على سؤاله حول إمكانية معاناة ليفربول مع عدم ضم أي لاعب كبير هذا الصيف بقوله: "لا مشكلة.. نحن نملك فريقا جيدا".

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وأضاف في تصريحات لشبكة CNN: "نتمتع بلاعبين جيدين وفريق به عدد ضخم من اللاعبين".

وعن إمكانية بقاءه مع ليفربول أو الرحيل، أوضح صلاح "أنا سعيد في نادي ليفربول، وفي مدينة ليفربول، فكل الناس تحبني هنا".

وأردف الدولي المصري "من المبكر جدا الحديث عن ذلك حاليا".

ويستعد صلاح للمشاركة في مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي يوم الأربعاء بتركيا.

ويسعى ليفربول للتتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز أعوام: 1977، و2001، و2005.

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