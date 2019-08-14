صلاح عن لقاء السوبر الأوروبي: أحب المباريات الكبيرة

أبدى نجمنا المصري محمد صلاح تحمسه للمشاركة في مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي يوم الأربعاء.

وتستضيف مدينة أسطنبول التركية مباراة السوبر الأوروبي في التاسعة من مساء الأربعاء.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة CNN: "أحب هذه المباريات الكبيرة والنهائية".

وأضاف "فريق تشيلسي يريد الفوز مع مدربه الجديد ونحن أيضا نريد الفوز بها".

الفريق السابق لصلاح يدربه حاليا أسطورة النادي فرانك لامبارد.

تشيلسي خسر في افتتاح الدوري الإنجليزي برباعية دون رد أمام مانشستر يونايتد.

بينما انتصر ليفربول على نورويتش سيتي بنتيجة 4-1 في الجولة الافتتاحية بالدوري.

ويسعى ليفربول للتتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز أعوام: 1977، و2001، و2005.

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