صلاح عن لقاء السوبر الأوروبي: أحب المباريات الكبيرة

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 13:55

كتب : FilGoal

صلاح

أبدى نجمنا المصري محمد صلاح تحمسه للمشاركة في مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي يوم الأربعاء.

وتستضيف مدينة أسطنبول التركية مباراة السوبر الأوروبي في التاسعة من مساء الأربعاء.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة CNN: "أحب هذه المباريات الكبيرة والنهائية".

أخبار متعلقة

فان دايك: حارس ليفربول الجديد يحتاج إلى دعمنا أمام تشيلسي.. سندافع عنه معا كلوب قلق من مشاركة حارسه الجديد أمام تشيلسي صلاح يوجه رسالة لجوارديولا بشأن دوري الأبطال أسطورة أرسنال يتحدث عن تريزيجيه ويتوقع مستقبله

وأضاف "فريق تشيلسي يريد الفوز مع مدربه الجديد ونحن أيضا نريد الفوز بها".

الفريق السابق لصلاح يدربه حاليا أسطورة النادي فرانك لامبارد.

تشيلسي خسر في افتتاح الدوري الإنجليزي برباعية دون رد أمام مانشستر يونايتد.

بينما انتصر ليفربول على نورويتش سيتي بنتيجة 4-1 في الجولة الافتتاحية بالدوري.

ويسعى ليفربول للتتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز أعوام: 1977، و2001، و2005.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء

في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك

مدرب الزمالك – رينيه فايلر.. بطولة وحيدة وأسلوب هجومي وتحذير لإدارة الأبيض

مدرب الزمالك - دي بياسي.. مغير ثقافة كرة القدم في ألبانيا ومرشح مرة ثانية لقيادة الأبيض

كلوب: سأتجنب إغضاب أمي في تعاملي مع حكم مباراة السوبر

محمد صلاح تشيلسي ليفربول السوبر الأوروبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد علاء: الإعارة ستعيدني للأهلي.. واندهشت من إبعادي بعد خطأ في مباراة الداخلية 3 ساعة | الدوري المصري
فان دايك: قلت لـ أدريان قبل ركلات الترجيح أن بمقدوره يصبح بطلا.. وقد كان 3 ساعة | أوروبا
لامبارد يكشف حديثه مع أبراهام بعد إهدار ركلة الترجيح الحاسمة أمام ليفربول 3 ساعة | أوروبا
كلوب: غير راض عن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء تشيلسي 3 ساعة | أوروبا
بالفيديو – حرمان من هدفين في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي 3 ساعة | المحترفون
بعد الفوز بالسوبر الأوروبي.. إنجاز جديد لـ محمد صلاح على المستوى العربي 4 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك