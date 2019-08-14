بالفيديو - صلاح يلعب الكرة مع طفل من أصحاب الهمم
الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 13:00
كتب : FilGoal
خاض محمد صلاح نجم ليفربول فقرة ترفيهية خلال المران الرئيسي الأخير قبل مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبية.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وخلال المران قام أطفال من أصحاب الهمم بزيارة تدريب ليفربول ليقوم صلاح بمبادلة أحدهم اللعب بالكرة.
ويواجه ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا نظيره تشيلسي بطل الدوري الأوروبي يوم الأربعاء.
شاهد لعب صلاح الكرة مع الطفل:
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