رسميا - الجونة يضم إسلام عبد النعيم

أعلن نادي الجونة رسميا عن ضم إسلام عبد النعيم بشكل نهائي قادما من طلائع الجيش.

وقضى عبد النعيم الدور الثاني من الموسم المنصرم معارا من الجيش إلى الجونة، قبل أن يعقد الأخير مفاوضات مع الجيش لحسم الصفقة وضم اللاعب بشكل نهائي.

وتعرض إسلام عبد النعيم لقطع في الرباط الصليبي في شهر يونيو الماضي وأجرى الجراحة قبل نهاية الشهر بأيام.

الجناح الأيسر والذي يجيد أيضا اللعب في مركز صانع الألعاب شارك بقميص الجونة في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

كما سبق لإسلام اللعب للنادي الإسماعيلي قبل انضمامه إلى الجيش ولعب معه 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وفي المجمل خاض إسلام في الدوري المصري الممتاز مع أندية الإسماعيلي والداخلية وسموحة والجونة والجيش 96 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6.

وضم الجونة خلال السوق الصيفية الجارية كل من ألان كيمبادي لاعب وسط كمبالا، وأحمد ياسر ريان وعمرو بركات ومحمود الجزار وأكرم توفيق وعمر رضوان ومحمد نجيب وإسلام محارب من الأهلي ما بين إعارة وبيع نهائي، بجانب والتر بواليا مهاجم ناكانا وأحمد صبحي ظهير سموحة.

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