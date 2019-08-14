فان دايك: حارس ليفربول الجديد يحتاج إلى دعمنا أمام تشيلسي.. سندافع عنه معا

أوضح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن مشاركة الحارس الجديد أدريان في مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي يوم الأربعاء ستحتاج إلى دعم خاص من الخط الخلفي ككل.

سيشارك أدريان الذي انضم الأسبوع الماضي إلى ليفربول بشكل أساسي بعد إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر في لقاء نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه عن العمل مع أدريان: "إنه في أسبوعه الثاني الآن. من الجيد جدًا أنه يبدأ اللعب على الفور، ليست الحالة التي تأمل أن تكون فيها، فأليسون مصاب ويجب عليك المشاركة، لكنه يتمتع بالخبرة الكافية لذلك وإظهار صفاته لأنه يتمتع بالكفاءة العالية".

وأضاف "لقد لعب لسنوات عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكننا أن نرى بالفعل في التدريب كم هو جيد".

وأردف "إنه يحتاج إلى دعمنا، نحن جميعًا نفعل ذلك معًا، ندافع عنه معًا. نحن بحاجة إليه هناك، هو بحاجة إلينا أيضًا. بالتأكيد سوف يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه.

وعن اللعب ضد فريق يعرفه ليفربول جيدًا، أوضح الهولندي "أعتقد أنه أمر جيد لكلا الفريقين، فهم يعرفوننا ونحن نعرفهم. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنها مجرد مباراة واحدة، نهائية، يمكن أن يحدث أي شيء".

وأتم "نعلم أننا في بداية الموسم، الجميع يعودون بعد استراحة، لكن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين. نحن جاهزون. نحن نتطلع إلى ذلك، نريد الفوز بهذه الكأس وسنفعل كل ما هو ممكن لحمل الكأس".

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