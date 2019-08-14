لوكاكو يتحدث عن الفارق بين التدريبات في إنتر ومانشستر يونايتد

قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان إن التدريبات في إيطاليا "عمل حقيقي" مقارنة بما كان يقوم به في إنجلترا ووصفها بالصعبة للغاية. وذلك عبر منصة otro.

وعند سؤال لوكاكو عن التدريبات في إنتر قال: "إنها صعبة للغاية".

وواصل "في إنجلترا يوجد الكثير من العمل، لكن في إيطاليا هناك عمل حقيقي".

وأتم متحدثا عن مدينة ميلانو "المدينة رائعة لا أعترض على ذلك، لكنني لم آت هنا لكي أعيش فيها، أتيت لمساعدة الفريق على تحقيق شيء ما".

صاحب الـ26 عاما انضم إلى إنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2019 بمبلغ 65 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك الدولي البلجيكي خلال الموسم الماضي في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 4 آخرين.

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