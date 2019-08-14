تقرير - سان جيرمان يسعى لضم دوناروما بـ55 مليون جنيه إسترليني

يستعد نادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت".

ويرغب النادي الفرنسي حسبما أوضح التقرير في دفع مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات اللاعب صاحب الـ20 عاما.

وكانت صحيفة "لا جازيتا" قد قالت في وقت سابق إن ميلان وضح ماتيا بيرين وكيلور نافاس ضمن قائمته لتعويض رحيل دوناروما.

وكان ميلان قد أعار حارسه الشاب أليساندرو بيلزاري إلى ليفورنو، فيما يتواجد الإسباني المخضرم بيبي رينا وأنطونيو دوناروما في صفوف الفريق.

دوناروما الذي تدرج في فئات فريق الشباب لميلان الإيطالي شارك في 164 مباراة سكنت شباكه 166 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 59 مباراة في جميع المسابقات.

ويمتلك سان جيرمان في مركز حراسة المرمى الثنائي ألفونس أريولا ومارسين بولكا.

تنتهي سوق الانتقالات في فرنسا وإيطاليا يوم 2 من الشهر المقبل.

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