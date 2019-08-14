تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من لاعب وسط روما.. وموقف النني

كشف تقرير تركي أن جالاتاسراي اتفق مع روما على كل التفاصيل لانتقال الفرنسي ستيفن نزونزي إلى العملاق التركي.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وقال تقرير TRT التركي إن صاحب الـ30 عاما سينتقل إلى جالاتاسراي على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو.

ماذا عن محمد النني؟

التقرير التركي قال إنه على الرغم من ضم نزونزي، يظل النني على طاولة الفريق التركي.

وشارك النني الموسم الماضي مع أرسنال في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف، وفشل في فرض نفسه على أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وانضم النني صاحب الـ 27 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وكان النني خارج قائمة أرسنال في افتتاحية مشواره بالدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل، والتي فاز بها المدفعجية 1-0.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء

في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك

مدرب الزمالك – رينيه فايلر.. بطولة وحيدة وأسلوب هجومي وتحذير لإدارة الأبيض

مدرب الزمالك - دي بياسي.. مغير ثقافة كرة القدم في ألبانيا ومرشح مرة ثانية لقيادة الأبيض

كلوب: سأتجنب إغضاب أمي في تعاملي مع حكم مباراة السوبر