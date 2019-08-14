كلوب قلق من مشاركة حارسه الجديد أمام تشيلسي

لم يخف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قلقه من مشاركة حارسه الجديد أدريان في مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي يوم الأربعاء.

سيشارك أدريان الذي انضم الأسبوع الماضي إلى ليفربول بشكل أساسي بعد إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر في لقاء نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

وقال كلوب عن مشاركة أدريان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لست قلقاً على الإطلاق بشأن ذلك على المدى الطويل، لكني قلق على المدى القصير حيث كان بلا ناد حينما قمنا بضمه. لا يجب أن نتحدث عن ذلك كثيراً".

وأضاف "لقد ظهر بشكل جيد وبكل تركيز منذ تدريبه الأول معنا، وبالطبع الآن نحن في حاجة لتوخي الحذر معه حيث لا يمكننا إخضاعه لتدريبات قاسية بينما علينا أن نجعله جاهزاً كل يوم. هذا ما سنحاول فعله كل يوم".

وأتم المدرب الإلماني عن حارسه الإسباني "هو حارس مرمى جيد وشخص جيد. هذا كل شيء".

ويسعى ليفربول للتتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز أعوام: 1977، و2001، و2005.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء

في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك

مدرب الزمالك – رينيه فايلر.. بطولة وحيدة وأسلوب هجومي وتحذير لإدارة الأبيض

مدرب الزمالك - دي بياسي.. مغير ثقافة كرة القدم في ألبانيا ومرشح مرة ثانية لقيادة الأبيض

كلوب: سأتجنب إغضاب أمي في تعاملي مع حكم مباراة السوبر