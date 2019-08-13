خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: هشام محمد يحدد مستقبله.. وندرس عرض إعارة لـ شريف من إنبي

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 23:43

كتب : أحمد الخولي

هشام محمد قائد الأهلي أمام الداخلية

صار الثنائي هشام محمد، ومحمد شريف قريبين من الرحيل عن النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد شريف

النادي : الأهلي

هشام محمد

النادي : الأهلي

الأهلي
الدوري المصري

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، كشف لـ FilGoal.com عن نية ناديه مساعدة ودعم هشام محمد في تحديد مستقبله.

عبد الحفيظ صرّح لـ FilGoal.com: "هشام أصبح سيد قراره فيما يخص المرحلة المقبلة من مشواره الكروي".

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وشدد: "الأهلي لن يقف في طريق اختياره الذي يراه مناسبا أيا يكن".

هشام (29 عاما) من ناشئي الأهلي قبل أن يلعب لاحقا لأندية: سموحة، والشرطة، ومصر للمقاصة، حتى عاد إلى الأهلي عام 2017.

مع الفريق الأول للأهلي، لعب هشام إجمالا 48 مباراة، وسجل هدفا واحدا.

إعارة متوقعة لـ شريف

على صعيد آخر، أعلن عبد الحفيظ عبر FilGoal.com عن وصول عرض لـ محمد شريف من نادي إنبي لاستعارته.

وصرّح مدير الكرة في الأهلي: "ندرس عرض إنبي لاستعارة شريف لمدة موسم، وسنرد على إدارة الفريق البترولي فور الاستقرار على قرار".

وعلم FilGoal.com أن هناك موافقة مبدئية داخل جدران الأهلي على الموافقة على عرض إنبي، بغية توطيد العلاقة مع إدارته التي تعاونت في السابقة مع القلعة الحمراء في أكثر من صفقة، وأيضا بسبب صعوبة حصول شريف على فرصة مع فريقه الحالي.

شريف (23 عاما) انتقل إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018، ولم يشارك سوى في 12 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

الثنائي لم ينضم لقائمة الأهلي المشاركة في منافسات دوري أبطال إفريقيا، وبات رحيله قريبا عن القلعة الحمراء.

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