بالفيديو - صدمة في الدراجاو.. بورتو يودع دوري الأبطال

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 23:42

كتب : FilGoal

بورتو

في مفاجأة كبيرة ودع فريق بورتو البرتغالي منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي الثالث للبطولة.

وخسر بورتو أمام كراسنودار الروسي في إياب الدور التمهيدي الأخير بنتيجة 3-2 على ملعبه (الدراجاو) ووسط جماهيره، ليودع البطولة بعدما فاز في الذهاب خارج ملعبه بهدف.

لتصبح النتيجة النهائية للمباراتين التعادل 3-3 ويتأهل الفريق الروسي بأفضلية تسجيل الأهداف خارج الأرض. ويفشل بورتو في الوصول لدور المجموعات.

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بدأ الفريق الرروسي المباراة بكل قوة وسجل هدفا مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق توني فيلهينا.

ثم أضاف هدفين متتاليين في الدقيقتين 13 و34 لنفس اللاعب وهو موغامد سليمانوف.

في الشوط الثاني سجل زي لويس هدف بورتو الأول في الدقيقة 57 وأضاف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

لتنتهي المباراة فوز كراسنودار الروسي وتأهله لدور المجموعات.

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