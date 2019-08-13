أزبيليكويتا: علينا إعادة تجميع صفوفنا بعد الهزيمة القاسية أمام يونايتد

يرى سيزار أزبيليكويتا قائد ومدافع تشيلسي أن على فريقه بذل جهدا كبيرا للفوز بلقب السوبر الأوروبي عندما يواجه ليفربول.

وقال أزبيليكويتا في المؤتمرالصحفي قبل المباراة: "يتعين علينا إعادة تجميع صفوفنا كفريق واحد والعمل بكل جد بعد النتيجة المخيبة للآمال أمام مانشستر يونايتد في الدوري".

وأضاف "رغم الخسارة القاسية أمام يونايتد إلا أن هناك الكثير من الإيجابيات التي خرجنا بها من المباراة".

تشيلسي خسر في افتتاح الدوري الإنجليزي برباعية دون رد أمام مانشستر يونايتد.

وأكمل "هذه بطولة أوروبية ولا توجد الكثير من الفرص لخوض مثل هذه المباراة، لقد خسرنا لقب السوبر الأوروبي في عامي 2012 و2013 لذلك نأمل أن نتمكن من الفوز به هذا العام لأننا نعرف جيدا أنها بطولة هامة".

وانتقل للحديث عن زميله تامي أبراهام قائلا "أعرفه منذ فترة طويلة عندما كان في أكاديمية تشيلسي والآن تحسن كثيرا، كان له تأثيرا كبيرا في أستون وفيلا والآن يستحق أن يكون هنا معنا".

وأتم تصريحاته "نحتاج إلى مواصلة دعمه وتشجيعه".

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