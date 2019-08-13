التعاون الثالث.. رسميا - ريال مدريد يعير لونين إلى بلد الوليد

أعلن نادي بلد الوليد عن التعاقد مع أندري لونين قادما من ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بلد الوليد المملوك للظاهرة رونالدو نازاريو، دعّم صفوفه بحارس المرمى الأوكراني المتوج مؤخرا بكأس العالم للشباب رفقة بلاده.

لونين (20 عاما) انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من زوريا لوهانسك، وإدارة الميرنجي أعرته مباشرة إلى ليجانيس الذي قضى في صفوفه الموسم الماضي بأكمله.

في ليجانيس، لعب لونين 7 مباريات فقط، إذ كان الخيار الثاني في الفريق المدريدي أغلب فترات الموسم خلف بيتشو كويّار.

بتحوله إلى بلد الوليد، سيدخل لونين في منافسة شرسة مع جوردي ماسيب الذي كان الحارس الأول لـ بلد الوليد في الموسمين الماضيين.

لونين بات بدوره ثالث لاعب ينتقل معارا من ريال مدريد إلى بلد الوليد هذا الصيف، بعد خورخي دي فروتوس، وخافي سانشيز.

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