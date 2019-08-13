التعاون الثالث.. رسميا - ريال مدريد يعير لونين إلى بلد الوليد

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 22:36

كتب : FilGoal

أندري لونين - بلد الوليد

أعلن نادي بلد الوليد عن التعاقد مع أندري لونين قادما من ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بلد الوليد المملوك للظاهرة رونالدو نازاريو، دعّم صفوفه بحارس المرمى الأوكراني المتوج مؤخرا بكأس العالم للشباب رفقة بلاده.

لونين (20 عاما) انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من زوريا لوهانسك، وإدارة الميرنجي أعرته مباشرة إلى ليجانيس الذي قضى في صفوفه الموسم الماضي بأكمله.

أخبار متعلقة

المدير الرياضي لـ أياكس: أعتقد أن فان دي بيك مستمر معنا بالفيديو - هدف واحد لا يكفي لتأهل أهلي جدة.. الهلال إلى ربع نهائي أبطال آسيا

في ليجانيس، لعب لونين 7 مباريات فقط، إذ كان الخيار الثاني في الفريق المدريدي أغلب فترات الموسم خلف بيتشو كويّار.

بتحوله إلى بلد الوليد، سيدخل لونين في منافسة شرسة مع جوردي ماسيب الذي كان الحارس الأول لـ بلد الوليد في الموسمين الماضيين.

لونين بات بدوره ثالث لاعب ينتقل معارا من ريال مدريد إلى بلد الوليد هذا الصيف، بعد خورخي دي فروتوس، وخافي سانشيز.

اقرأ أيضا:

تاريخ ليفربول في السوبر الأوروبي

في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك

رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء

مدرب الزمالك - أوزونيديس.. ضحية ارتياب بانيونيوس وإفلاس باناثينايكوس

مدرب الزمالك – رينيه فايلر.. بطولة وحيدة وأسلوب هجومي وتحذير لإدارة الأبيض

أندري لونين بلد الوليد ريال مدريد الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي.. تاريخ بطولة السوبر الأوروبي 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: هشام يحدد مستقبله.. وندرس عرض إعارة لـ شريف من إنبي 25 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - صدمة في الدراجاو.. بورتو يودع دوري الأبطال 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي لـ في الجول: مؤمن زكريا يحتاج لعلاج 4 أشهر.. لن يتم قيده 36 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على مباريات تحديد المتأهلين لمجموعات أبطال أوروبا 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أس تكشف كواليس الاجتماع الأول بين برشلونة وباريس لأجل نيمار 52 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 4 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي

قد ينال إعجابك