المدير الرياضي لـ أياكس: أعتقد أن فان دي بيك مستمر معنا

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 22:22

كتب : FilGoal

فان دي بيك - أياكس

يعتقد مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام، أن لاعبه دوني فان دي بيك مستمر مع الفريق.

أوفرمارس سُئل عن موقف لاعب الوسط الشاب، فجاءت إجابته: "أعتقد أن فان دي بيك سيستمر مع أياكس".

وأضاف في حديثه لمحطة "زيجو سبورت" الهولندية: "التأكد من الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، ولكن أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، هناك تاريخ محدد سيعرف الجميع كل شيء".

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يتوافق ذلك مع تصريحات إريك تين هاج المدير الفني لـ أياكس يوم أمس.

تين هاج قال: "أتوقع استمرار فان دي بيك معنا هذا الموسم".

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء أياكس أمام باوك "إلا سأسمع من مارك أوفرماس – المدير الرياضي – عكس ذلك".

لاحقا، أكد أوفرمارس تصريحات مدربه، فهل ابتعد دي بيك عن ريال مدريد؟

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