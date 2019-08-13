المدير الرياضي لـ أياكس: أعتقد أن فان دي بيك مستمر معنا

يعتقد مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام، أن لاعبه دوني فان دي بيك مستمر مع الفريق.

أوفرمارس سُئل عن موقف لاعب الوسط الشاب، فجاءت إجابته: "أعتقد أن فان دي بيك سيستمر مع أياكس".

وأضاف في حديثه لمحطة "زيجو سبورت" الهولندية: "التأكد من الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، ولكن أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، هناك تاريخ محدد سيعرف الجميع كل شيء".

يتوافق ذلك مع تصريحات إريك تين هاج المدير الفني لـ أياكس يوم أمس.

تين هاج قال: "أتوقع استمرار فان دي بيك معنا هذا الموسم".

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء أياكس أمام باوك "إلا سأسمع من مارك أوفرماس – المدير الرياضي – عكس ذلك".

لاحقا، أكد أوفرمارس تصريحات مدربه، فهل ابتعد دي بيك عن ريال مدريد؟

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