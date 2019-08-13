بالفيديو - هدف واحد لا يكفي لتأهل أهلي جدة.. الهلال إلى ربع نهائي أبطال آسيا

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 21:45

كتب : FilGoal

الهلال - الأهلي

لم يكفي هدف واحد من فريق أهلي جدة في شباك مضيفه الهلال للتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز الأهلي على مواطنه الهلال بهدف دون رد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا ويودع البطولة ليتأهل الزعيم إلى دور الـ8 بعدما فاز في الذهاب خارج ملعبه على أهلي جدة بنتيجة 4-2.

جاء هدف فوز الأهلي الوحيد في الدقيقة 43 عن طريق عبد الفتاح عسيري.

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وتأهل فريق الهلال إلى دور الـ8 ليصطدم بخصم سعودي آخر وهو فريق اتحاد جدة الذي تغلب على ذوب آهن أصفهان الإيراني.

في المباراة الأخرى للقسم الغربي من البطولة سيلعب فريق السد القطري ضد النصر السعودي.

ولم يفز أي ناد سعودي بلقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2005 عندما توج الاتحاد باللقب

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