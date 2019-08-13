رئيس الزمالك: فيريرا اعتذر عن عدم تدريب الفريق لظروف عائلية

أوضح رئيس الزمالك السبب الحقيقي الذي دفع المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا لعدم تولي تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك في فيديو مصور عبر موقع يوتيوب: "فيريرا اعتذر عن عدم تدريب الزمالك لظروف عائلية خاصة به".

وأضاف "كل ما قيل أن فيريرا لا يريد العمل بسبب تقدمه في السن ما هو إلا كذب".

وأكمل "فيريرا لا يزال قادرا على العمل وكان يرحب بتدريب الزمالك لنه يمر بظروف عائلية تمنعه من العمل في الفترة المقبلة".

وتابع "لذلك قرر فيريرا أن يحصل على عدة شهور راحة من العمل قبل أن يعود لدراسة العروض المقدمة له في شهر أكتوبر المقبل بعد إنتهاء الظروف العائلية التي تمنعه من التدريب في الوقت الحالي".

فيريرا من المدربين الأجانب الذين تركوا بصمة قوية في مصر بقيادته للزمالك للفوز بالدوري والانتصار على الأهلي في نهائي كأس مصر 2014-2015.

وبعد جمع الزمالك لعشر نقاط في أول 4 مباريات من الدوري في موسم 2015-2016 رحل فيريرا متحججا بعدم حصوله على كامل مستحقاته وفقا للعقد المبرم مع القلعة البيضاء.

وفور رحيل فيريرا عن الزمالك التحق بنادي السد القطري الذي توج معه بأربعة ألقاب آخرها الدوري 2018-2019 قبل أن يترك الفريق في مايو الماضي.

وكشف FilGoal.comعن أسماء الخمسة مدربين الذي يفاضل مجلس إدارة الزمالك بينهم لاختيار أحدهم لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.(طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم المدير الفني الجديد.

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