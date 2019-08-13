بشكل ودي، تم فسخ التعاقد بين الأهلي وجناحه أحمد حمودي.

أحمد حمودي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة وهو الأمر الصعب حاليا في الأهلي.

وكذلك، علم FilGoal.com أن الجناح يملك عددا من العروض المحلية والخارجية التي يفاضل بينها بشكل يحقق له اللعب بشكل أساسي.

وكذلك، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات فسخ التعاقد مع حمودي مؤكدا لـFilGoal.com: "الطرفان توصلا لاتفاق تم من خلاله تسوية جميع التفاصيل المالية والإدارية، والذي أصبح بموجبه حمودي لاعبا حرا".

الجناح صاحب الـ29 عاما والـ11 مباراة دولية، انتقل للأهلي من الباطن السعودي في يناير من العام 2017.

ولعب حمودي مع الأهلي 38 مباراة، سجل فيهم هدفين وصنع 10 أهداف.

وسبق لحمودي اللعب لسموحة وبازل السويسري والزمالك كذلك.

ويعد حمودي الراحل الثامن عن الفريق الأول للأهلي، بعد رحيل إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب نهائيا إلى الجونة، وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لنفس النادي على سبيل الإعارة، مع إعارة ناصر ماهر لسموحة وأحمد علاء للجيش.

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