منافس مصر – منتخب كينيا يفسخ عقد مدربه قبل مواجهة الفراعنة

أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم بشكل رسمي فسخ عقد مدربه سيباستيان مينييه، قبل مواجهة منتخب مصر.

منتخب كينيا يتواجد في المجموعة السابعة رفقة منتخبات مصر وتوجو وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون.

وشكر الاتحاد الكيني في بيانه، مدربه على "العمل المثالي والوصول لأمم إفريقيا 2019 لأول مرة منذ 15 عاما".

وأشار الاتحاد إلى اقترابه من إعلان خليفة المدرب سيباستيان، لتولي تدريب المنتخب في أقرب وقت ممكن.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بمواجهة منتخب كينيا في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل في مصر.

بعدها يلعب منتخب مصر خارج أرضه أمام جزر القمر في 19 نوفمبر، ثم أمام توجو في 31 أغسطس 2020.

وشارك منتخب كينيا في بطولة أمم إفريقيا 2019 وودع البطولة من دور المجموعات.

وخسر منتخب كينيا أمام الجزائر 2-0 ثم انتصر على منتخب تنزانيا 3-2 قبل أن يسقط أمام السنغال 3-0.

اقرأ أيضا:

إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب

أليكساندر أرنولد.. ليفربول ليفربول ليفربول

تقرير – مزايا وعيوب 3-5-2 في ريال مدريد.. مشكلة الدفاع وحرية لهازارد

هل ينجو الأهلي من لدغات إسلام محارب؟

من يكون المدرب الجديد؟.. مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك يوم الأربعاء