منافس مصر – منتخب كينيا يفسخ عقد مدربه قبل مواجهة الفراعنة

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 23:32

كتب : FilGoal

ميشيل أولونجو يحتفل بهدف كينيا في تنزانيا

أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم بشكل رسمي فسخ عقد مدربه سيباستيان مينييه، قبل مواجهة منتخب مصر.

منتخب كينيا يتواجد في المجموعة السابعة رفقة منتخبات مصر وتوجو وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون.

وشكر الاتحاد الكيني في بيانه، مدربه على "العمل المثالي والوصول لأمم إفريقيا 2019 لأول مرة منذ 15 عاما".

أخبار متعلقة

مؤتمر مدرب كينيا: منتخب السنغال فريق قوي جدا ولكن ينقصه الحماس مدرب كينيا: لم أقلل من منتخب السنغال بتصريحاتي قبل المباراة كينيا 3 تنزانيا 2.. أمتع مباريات البطولة رسميا - شارك أمام مصر في كأس العالم.. لاعب وسط بوكا جونيورز إلى كالياري

وأشار الاتحاد إلى اقترابه من إعلان خليفة المدرب سيباستيان، لتولي تدريب المنتخب في أقرب وقت ممكن.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بمواجهة منتخب كينيا في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل في مصر.

بعدها يلعب منتخب مصر خارج أرضه أمام جزر القمر في 19 نوفمبر، ثم أمام توجو في 31 أغسطس 2020.

وشارك منتخب كينيا في بطولة أمم إفريقيا 2019 وودع البطولة من دور المجموعات.

وخسر منتخب كينيا أمام الجزائر 2-0 ثم انتصر على منتخب تنزانيا 3-2 قبل أن يسقط أمام السنغال 3-0.

اقرأ أيضا:

إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب

أليكساندر أرنولد.. ليفربول ليفربول ليفربول

تقرير – مزايا وعيوب 3-5-2 في ريال مدريد.. مشكلة الدفاع وحرية لهازارد

هل ينجو الأهلي من لدغات إسلام محارب؟

من يكون المدرب الجديد؟.. مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك يوم الأربعاء

مصر كينيا في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتحاد جدة إلى ربع نهائي أبطال آسيا بعد شوط مجنون من 6 أهداف 2 ساعة |
منافس مصر – منتخب كينيا يفسخ عقد مدربه قبل مواجهة الفراعنة 2 ساعة | إفريقيا
هاجي: لو انضم نيمار إلى ريال مدريد سيفوز بدوري الأبطال 2 ساعة | أوروبا
تقرير يوناني: عمرو وردة مطلوب في الدوري الصربي.. ميلويفيتش يريده معه 2 ساعة | المحترفون
وفاة أعظم مخادعة في تاريخ الرياضة 3 ساعة | حكايات في الجول
رسميا – مانجالا ينضم إلى فالنسيا مجددا 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك