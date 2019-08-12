مدرب ولفرهامبتون: لماذا نخّرب اللعبة باستخدام VAR؟

يرى نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون أن استعانة الحكام بالفيديو لتصحيح قراراتهم يؤثر سلبا على استمتاع الجمهور لكرة القدم لأن المباريات تتوقف لفترات طويلة.

وصرح بذلك البرتغالي عقب تعادل فريقه بدون أهداف أمام مضيفه ليستر سيتي يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة شهدت تدخل تقنية الفيديو لإلغاء هدف لولفرهامبتون.

وقال نونو لشبكة سكاي سبورتس:"لم أر إعادة الهدف (الذي سجله فريقه) لكني أثق فيهم (حكام الفيديو). ماذا نستطيع أن نفعل؟ لديهم شاشة ويستطيعون إيقاف الصورة للتأكد من القرار. لكن ما يقلقني هو تدمير اللعبة. الأشياء التي لم تكن موجودة من قبل لابد ألا توجد الآن".

وواصل "لدينا منتج رائع هو الدوري الممتاز، لا يمكننا خسارته. لهذا يأتي الجمهور إلى هنا، ليس للاحتفال بإلغاء هدف. هذا ليس احتفالا حقيقيا في كرة القدم. تحتفل حين يسجل هدف. هذه اللحظات ليست جيدة للعبة. توقفت المباراة لمدة دقيقة و38 ثانية منذ تسجيل (لياندر) ديندونكر للهدف وحتى إلغائه".

وأتم "توقفت المباراة كثيرا ليحسم الفيديو القرار بشأن الهدف، بعد ذلك جمهور ليستر، مع كامل احترامي له، احتفل بهدف لم يحتسب. هذه ليست العقلية الصحيحة للعبة".

ويستعين الحكام بالفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في التاريخ.

وبات استخدام الفيديو لتصحيح قرارات الحكم منتشرا في معظم مسابقات كرة القدم سواء على مستوى بطولات الأندية أو المنتخبات.

ويتدخل الفيديو لتنبيه الحكم إلى قرار عليه مراجعته في 4 حالات فقط هي ركلة الجزاء والطرد المباشر والهدف وتصحيح هوية لاعب.

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