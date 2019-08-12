فيراتي: فليقل الجمهور ما يشاء.. نيمار قدم الكثير لباريس

دافع ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان عن زميله نيمار الذي تعرض لهجوم شديد من جماهير النادي خلال مباراة الفريق يوم الأحد التي فاز فيها على ضيفه نيم بنتيجة 3-صفر في بداية حملة دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال الإيطالي في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية:"لم أستمع إلى ذلك (هتاف الجمهور ضد نيمار). الجمهور يستطيع قول ما يريد".

وواصل "نحن قريبون من نيمار. إنه لاعب قدم الكثير لباريس. العام الماضي سجل في أوقات مهمة. بمجرد مشاركته مع باريس، تحدثنا فقط عنه لأنه لاعب رائع يمتع الجميع".

وأتم لاعب وسط باريس "أعتقد أن الأفضل له أن تكون الأمور واضحة، إذا بقي أو رحل. هذه أشياء سينسقها مع النادي، لكني أريد بقاءه".

وتعرض نيمار (27 عاما) لهتافات عدائية من جمهور باريس الذي رفع لافتات تطالب البرازيلي بالرحيل عن الفريق.

ويبدو نيمار قريبا من الرحيل عن باريس في ظل تفاوض النادي الفرنسي مع أطراف أخرى بشأن الاستغناء عن اللاعب الأسبق لسانتوس.

وقال راديو مونت كارلو الفرنسي يوم الأحد إن اتفاقا تم بين باريس وبرشلونة بشأن انتقال نيمار إلى الأخير. (التفاصيل)

ولعب نيمار في برشلونة 4 مواسم قبل أن يجعله باريس أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بانتدابه في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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