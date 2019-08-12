بالفيديو – لامبارد يرد على مورينيو بقوة.. "هل قال إن أداء ماونت لم يعجبه؟"

رد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على انتقادات مدربه السابق جوزيه مورينيو في إطار تحليله لهزيمة البلوز أمام مانشستر يونايتد 4-0 في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي، ومباراة أسطورة تشيلسي الأولى كمدرب لفريقه.

وكان مورينيو قد قال إن لامبارد عليه الدفع باللاعبين الخبراء وليس أمثال الشباب ماسون ماونت وتامي أبراهام وأندرياس كريستنسن، في إطار تحليله على سكاي سبورتس.

ولكن رد لامبارد جاء قويا حيث سأل مستنكرا "هل قال إن أداء ماونت لم يعجبه؟ هل قال ماسون ماونت؟".

وأضاف "لا يمكنني أخذ اللاعبين من الغرفة الطبية للملعب، سواء كانوا خبراء أو لا"، في إشارة لعدم جاهزية أمثال نجولو كانتي وأوليفييه جيرو.

وشدد "كنا الفريق الأفضل من 45 لـ60 دقيقة خلال المباراة، وتلقينا 4 أهداف بسبب أخطاء فردية".

وأكد "لا نهتم بكلام الآخرين، المحللين أو ما شابه، وأثق في قائمتي".

وأتم "لو كنا أكثر تركيزا أمام المرمى مع قليل من الحظ كان الشوط الأول سينتهي 2-1 أو 3-1 لنا".

سحق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي بأربعة أهداف دون رد على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

أهداف يونايتد سُجلت بواسطة: ماركوس راشفورد (مرتين)، وأنتوني مارسيال، والوافد الجديد دانييل جيمس.

المباراة كانت الأولى لـ فرانك لامبارد كمدرب في دوري القسم الأول الإنجليزي، ومباراته الرسمية الأولى على مقعد بدلاء تشيلسي، والبداية كانت كارثية.

تشيلسي يتلقى هذه الهزيمة الكبيرة قبل أيام من مواجهة ليفربول يوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي.

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