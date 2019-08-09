فلنرحب برقم 7 الجديد في ريال مدريد.. إدين هازارد
الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 16:32
كتب : FilGoal
أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة عن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد.
إدين هازارد
النادي : ريال مدريد
وسوف يرتدي إدين هازارد لاعب الفريق الملكي المنضم إليه من صفوف تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية رقم 7.
وارتدى اللاعب البلجيكي رقم 50 في المباريات الودية.
ويعد الرقم 7 أحد العلامات المميزة في ريال مدريد بعدما كان يرتديه أسطورتي الفريق راؤول جونزاليس وتلاه الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.
وكان رقم 7 يرتديه ماريان ودياز في الموسم الماضي ولكنه سيرتدي الآن القميص رقم 24.
وسجل هازارد هدفا وحيدا مع ريال مدريد في الجولة التحضيرية جاء في شباك ريد بول سالزبورج.
طالع أيضا
تألق كبير.. ماذا فعل صلاح في أول مباريات الموسم الجديد
الصفاقسي في بيان رسمي: لم نفسخ تعاقدنا مع عمرو جمال.. ورسالة إلى المسؤولين في مصر
محمود وادي يحكي قصة مفاجئة وراء هدفه الأسطوري