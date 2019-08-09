فلنرحب برقم 7 الجديد في ريال مدريد.. إدين هازارد

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 16:32

كتب : FilGoal

أدين هازارد - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة عن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وسوف يرتدي إدين هازارد لاعب الفريق الملكي المنضم إليه من صفوف تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية رقم 7.

وارتدى اللاعب البلجيكي رقم 50 في المباريات الودية.

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ويعد الرقم 7 أحد العلامات المميزة في ريال مدريد بعدما كان يرتديه أسطورتي الفريق راؤول جونزاليس وتلاه الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.

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وكان رقم 7 يرتديه ماريان ودياز في الموسم الماضي ولكنه سيرتدي الآن القميص رقم 24.

وسجل هازارد هدفا وحيدا مع ريال مدريد في الجولة التحضيرية جاء في شباك ريد بول سالزبورج.

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هازارد ريال مدريد

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