فلنرحب برقم 7 الجديد في ريال مدريد.. إدين هازارد

أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة عن أرقام قمصان لاعبيه في الموسم الجديد.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وسوف يرتدي إدين هازارد لاعب الفريق الملكي المنضم إليه من صفوف تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية رقم 7.

وارتدى اللاعب البلجيكي رقم 50 في المباريات الودية.

ويعد الرقم 7 أحد العلامات المميزة في ريال مدريد بعدما كان يرتديه أسطورتي الفريق راؤول جونزاليس وتلاه الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.

وكان رقم 7 يرتديه ماريان ودياز في الموسم الماضي ولكنه سيرتدي الآن القميص رقم 24.

وسجل هازارد هدفا وحيدا مع ريال مدريد في الجولة التحضيرية جاء في شباك ريد بول سالزبورج.

طالع أيضا

تألق كبير.. ماذا فعل صلاح في أول مباريات الموسم الجديد

الصفاقسي في بيان رسمي: لم نفسخ تعاقدنا مع عمرو جمال.. ورسالة إلى المسؤولين في مصر

الزمالك يتفق مع رامون دياز

محمود وادي يحكي قصة مفاجئة وراء هدفه الأسطوري

كل صفقات الدوري الإنجليزي - صيف 2019