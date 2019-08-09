تقرير: يونايتد عرض سانشيز على روما

عرض مانشستر يونايتد على روما ضم أليكسيس سانشيز لصفوف الفريق الإيطالي مع خلال الأيام الماضية.

ووفقا لتقرير نشره موقع "روما بريس" الإيطالي فإن مصدر من نادي العاصمة قال إن يونايتد تحدث معهم لانتقال أليكسيس سانشيز إلى صفوف الفريق.

وأشار إلى أن راتب سانشيز هو ما يعوق الصفقة إذ أن اللاعب التشيلي يحصل على 20 مليون يورو سنويا أما أكثر ما يدفعهم روما هو 4 مليون و500 ألف يورو.

وأوضح بأن يونايتد مستعد لتحمل جزءا من راتب سانشيز ورغم ذلك فإن روما كان يدرس الأمر وهل يستطيع تمويل الصفقة أم لا.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد أولي جونار سولشاير بأنه ينوي الاعتماد على سانشيز فور شفائه من الإصابة التي يعاني منها.

طالع أيضا

تألق كبير.. ماذا فعل صلاح في أول مباريات الموسم الجديد

الصفاقسي في بيان رسمي: لم نفسخ تعاقدنا مع عمرو جمال.. ورسالة إلى المسؤولين في مصر

الزمالك يتفق مع رامون دياز

محمود وادي يحكي قصة مفاجئة وراء هدفه الأسطوري

كل صفقات الدوري الإنجليزي - صيف 2019