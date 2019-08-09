تقرير: يونايتد عرض سانشيز على روما
الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 15:32
كتب : FilGoal
عرض مانشستر يونايتد على روما ضم أليكسيس سانشيز لصفوف الفريق الإيطالي مع خلال الأيام الماضية.
أليكسيس سانشيز
النادي : مانشستر يونايتد
ووفقا لتقرير نشره موقع "روما بريس" الإيطالي فإن مصدر من نادي العاصمة قال إن يونايتد تحدث معهم لانتقال أليكسيس سانشيز إلى صفوف الفريق.
وأشار إلى أن راتب سانشيز هو ما يعوق الصفقة إذ أن اللاعب التشيلي يحصل على 20 مليون يورو سنويا أما أكثر ما يدفعهم روما هو 4 مليون و500 ألف يورو.
وأوضح بأن يونايتد مستعد لتحمل جزءا من راتب سانشيز ورغم ذلك فإن روما كان يدرس الأمر وهل يستطيع تمويل الصفقة أم لا.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد أولي جونار سولشاير بأنه ينوي الاعتماد على سانشيز فور شفائه من الإصابة التي يعاني منها.
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