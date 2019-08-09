أرتور: الجميع يريد انضمام نيمار إلى برشلونة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 14:47

كتب : إسلام أحمد

نيمار - برشلونة

تحدث البرازيلي أرتور ميلو لاعب وسط برشلونة الإسباني عن مستقبله مواطنه نيمار من إمكانية العودة لصفوف النادي الكتالوني من جديد، وموقف زميله فيليبي كوتينيو من البقاء.

أرتور

النادي : برشلونة

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

أرتور يتواجد حاليا في معسكر البلاوجرانا في الولايات المتحدة الأمريكية للقاء نابولي الإيطالي وديا استعدادا للموسم الجديد.

البرازيلي الشاب تحدث عن موقف نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "لم أتحدث معه عن مستقبله لأنني لا أريد أن أزعجه كثيرا بهذا الأمر، الجميع يسأله عن هذا الأمر، لذلك أتحدث معه في مواضيع أخرى".

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وتابع "لا أعلم إن كان سيأتي أم لا، لكن لنرى ما سيحدث، اعتقد أنني والجماهير واللاعبين نريد عودته لأنه لاعب رائع".

"لقد أحببت اللعب معه في البرازيل وآمل وأتمنى أن استمتع باللعب معه هنا في برشلونة أيضا".

وربطت التقارير نيمار بانتقال إلى ريال مدريد في الأيام الأخيرة ليستدرك لاعب الوسط مضيفا "عليه الحديث مع عائلته، عليه أن يقوم بما يريده كصديق أتمنى له الأفضل، ليس لدي الكثير لأقوله".

وعن كوتينيو الذي كان قريبا من الرحيل نحو توتنام أو أرسنال قبل غلق سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي واصل "اعتقد أنه سعيد هنا ورغبتي هي بقاؤه لأنه لاعب كبير وصديق رائع، يعمل بقوة كما نعمل جميعا واعتقد أنه لديه كل ما يلزم لبقائه هنا ومساعدة الفريق".

وحقق أرتور لقب الدور الموسم الماضي كما خسر نهائي كأس ملك إسبانيا وودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي لينهي حديثه "على المستوى الشخصي أواصل التحسن وعلى المستوى الجماعي أريد حصد أكبر عددا ممكنا من الألقاب، أعرف أن الأمر صعبا لكن نحن هنا لنقاتل من أجل الفوز بكل لقب".

البرازيلي البالغ 22 عاما انضم مقابل 31 مليون يورو من جريميو البرازيلي الموسم الماضي وخاض 44 مباراة نجح في صناعة هدفين خلالها.

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