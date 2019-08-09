الرابعة في مسيرته.. رائعة ميسي في ليفربول تتوجه بأفضل هدف في دوري الأبطال

توج ليونيل ميسي قائد برشلونة بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن هدف ميسي في شباك ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال توج بالجائزة.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يظفر فيها ميسي بالجائزة بعد أعوام 2007 و2015 و2016.

يذكر أن ميسي مرشح أيضا للفوز بجائزة أفضل مهاجم في دوري الأبطال إذ ينافس كل من ساديو ماني من ليفربول وكريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز في الـ29 من شهر أغسطس الجاري أثناء إجراء مراسم قرعة دور المجموعات من الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

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