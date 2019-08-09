رسميا - جوندوجان يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى 2023

جدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الألماني إلكاي جوندوجان لمدة 4 سنوات ليمتد حتى صيف 2023.

اللاعب البالغ 28 عاما تبقى في تعاقده موسما وحيدا ليجدد بعدما توقفت المفاوضات في شهر مارس الماضي بين الطرفين.

متوسط الميدان أبدى سعادته بالتوقيع معلقا عبر موقع سيتي الرسمي قائلا: "سعيد للغاية لتوقيع عقدي الجديد، لقد استمتعت بشدة بمواسمي الثلاثة الماضية هنا والجميع في النادي ساعدني لأشعر كأنني في منزلي منذ اليوم الأول".

وتابع "من الرائع أن أكون جزءا من هذا الفريق وأن نلعب بأسلوبنا ونحقق الألقاب، الأمر صعب للغاية للقيام بهذا وسعيد كوني جزاء منه، ومتحمس من أجل تحقيق الأهداف في المواسم المقبلة".

لاعب بوروسيا دورتموند السابق انضم منذ صيف 2016 شارك في 114 مباراة وسجل 17 هدفا.

كما حقق 7 ألقاب بقميص السيتيزين منها رباعية الموسم الماضي التاريخية.

ويستعد مانشستر سيتي لبدء الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء وست هام يونايتد.

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