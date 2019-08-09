اسكواش – ناشئات مصر يتوجن ببطولة العالم

توج منتخب مصر لناشئات الاسكواش في التتويج بلقب بطولة العام تحت 19 عاما والمقامة في ماليزيا.

جاء ذلك بعدما تغلب المنتخب المصري على أصحاب الأرض في النهائي بنتيجة 2-0.

وتقام لقاءات الفرق، باختيار 3 لاعبات من كل بلد لثلاث مباريات والفريق الفائز في مباراتين يضمن الفوز باللقاء.

وحقق منتخب الناشئات اللقب 8 مرات من قبل كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد هيمنة إنجليزية استمرت حتى عام 2001.

إذ حقق منتخب ناشئات إنجلترا اللقب 5 مرات فقط آخرها عام 2001 عندما كان رصيد مصر وقتها لقبا وحيدا في 1999.

وفاز منتخب الناشئات بلقب بطولة العالم للفرق ست مرات متتالية منذ 2007 وحتى الآن.

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