من الأحمر إلى الأزرق.. رسميا – إيوبي ينضم لـ إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي بشكل رسمي تعاقده مع الجناح النيجيري أليكس إيوبي قادما من أرسنال في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في إنجلترا.

إيوبي وقع على عقود انضمامه لإيفرتون لمدة 5 سنوات، ليستمر في صفوف الفريق حتى موسم 2024.

صفقة إيوبي هي الصفقة الـ 100 في سوق الانتقالات الإنجليزي هذا الصيف. (تعرف على كل الصفقات من هنا)

وتعد صفقة إيوبي هي الصفقة السابعة لإيفرتون بعد التعاقد مع مويس كين من يوفنتوس وجان فيليب جبامين من ماينتس وأندري جوميش من برشلونة وفابيان ديلف من مانشستر سيتي وجابرييل سيديبي من موناكو ويوناس لوسل من هدرسفيلد.

وتحدث أوناي إيمري مدرب أرسنال عن رحيل إيوبي قائلا: "إيوبي قدم مساهمة كبيرة بقميص أرسنال".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي "لقد عمل بجد منذ أن كان في الأكاديمية وكان مثالا للعديد من اللاعبين الشباب وكان جزءًا مهما في الفريق. نتمنى له التوفيق في إيفرتون".

على الجانب الآخر اعترف ماركو سيلفا مدرب إيفرتون بـ "إيوبي كان واحدا من أهدافنا الرئيسية في سوق الانتقالات بسبب ما يمتلكه من مهارات هجومية".

وتابع "مازال صغيرا في السن ولكنه يمتلك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي وشارك في أكثر من 100 مباراة".

وأتم "هو جائع للانضمام لإيفرتون وأخذ خطوة جديدة في مسيرته".

صاحب الـ 23 عاما ظهر مع أرسنال في 149 مباراة ونجح في صناعة 23 هدفا وتسجيل 15 هدفا.

والآن يستعد الجناح النيجيري لرحلة جديدة في الدوري الإنجليزي ولكن مع إيفرتون.

1⃣4⃣9⃣ games 2⃣3⃣ assists 1⃣5⃣ goals ...and 1⃣ #NaijaBoy 🇳🇬 We've seen you go from boy to man, and @alexiwobi, it's been a pleasure 🤝 pic.twitter.com/I08BslEUQM — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019

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