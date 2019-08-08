بسبب إصابة ساني.. سكاي إيطاليا: بايرن يتحرك لضم بيريسيتش

بعد تأكيد إصابة ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي، حول نادي بايرن ميونيخ أنظاره نحو إيطاليا بعيدا عن مانشستر سيتي.. والسبب إيفان بيريسيتش.

شبكة سكاي إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها تحرك نادي بايرن ميونيخ من أجل التعاقد مع بيريسيتش جناح إنتر الإيطالي.

بايرن بدأ محادثاته بالفعل مع إنتر من أجل بيريسيتش، الذي كان على أعتاب الرحيل من الفريق الإيطالي في الصيف الماضي.

وأشارت سكاي إلى رغبة بايرن في التعاقد مع بيريسيتش على سبيل الإعارة، والمفاوضات الآن مستمرة بين إدارة النادي البافاري وإنتر.

وينتهي سوق الانتقالات في ألمانيا وإيطاليا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

الجناح الكرواتي صاحب الـ 30 عاما انضم إلى إنتر في 2015 قادما من فولفسبورج الألماني، ويمتد عقده مع الأفاعي حتى 2022.

وشارك بيريسيتش في 45 مباراة الموسم الماضي بقميص إنتر ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 8.

منذ انضمامه لصفوف الفريق الإيطالي، سجل بيريسيتش 40 هدفا وصنع 37 خلال ظهوره في 163 مباراة في كل البطولات.

وسبق لإيفان اللعب في الدوري الألماني سابقا، وتحديدا في الفترة ما بين 2011 وحتى 2015.

في 2011 ارتدى قميص بوروسيا دورتموند قادما من كلوب بروج، قبل أن يرحل إلى فولفسبورج في 2013 ثم إلى إنتر في 2015.

في الكرة الألمانية، حقق إيفان لقب الدوري الألماني مرة مع دورتموند والكأس مرتين (مرة مع دورتموند ومرة مع فولفسبورج) إلى جانب لقب السوبر مرتين (مرة مع دورتموند وأخرى مع فولفسبورج).

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