يرى محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي أن ناديه نجح في التعاقد مع صفقات مؤثرة استعدادا للموسم الجديد.

وقال جابر لـFilGoal.com إن الإعداد للموسم الجديد تمت خطواته وفق الاستعداد للبطولة العربية والدوري الممتاز.

وتابع أن الفارق الزمنى بين انطلاق البطولتين ٧ أيام حيث سيواجه أهلي بنغازي يوم ١٣ سبتمبر وفقا للتعديل الجديد لموعد المباراة بينما ينطلق الدوري العام يوم ١٩ من نفس الشهر.

وأضاف جابر أنه حرص في الاعداد على كيفية مواجهة اللاعبين اللعب في البطولتين العربية والدوري بما يضمن تحقيق أهداف الفريق فى تقديم عروض تليق باسم النادي الإسماعيلي.

وعن التعاقدات أوضح المدير الفني أنه يعلم حاجة الفريق للاعبين مؤثرين ووهو ما نجح النادي فيه بعد ضم بيكيتى سيلفا لاعب غينيا بيساو وهمام طارق جناح المنتخب العراقى والمهاجم محمد حمدي زكي.

وأشار جابر إلى أن الاحتفاظ بمهاجم الفريق بينسون شيلونجو والتعاقد معه لمدة ٣ مواسم إضافة قوية لهجوم الفريق بالإضافة إلى محمود دونجا وأحمد مدبولى.

وأتم المدير الفني أن هؤلاء اللاعبين بجانب القدامى والصاعدين سيساعدون على وفرة في كل المراكز وحتى يكون البديل على نفس مستوى اللاعب الأساسي.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

اقرأ أيضا:

كل صفقات الدوري الإنجليزي لصيف 2019

لاسارتي: يونيفرسيداد لم يقدموا عرضا لي.. ومن الصعب الرحيل عن الأهلي

عاد للعمل مع إيمري مجددا.. رسميا - أرسنال يضم لويز

مران الأهلي - رمضان صبحي يغادر للإصابة

رئيس سموحة لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الأهلي لاستعارة ناصر ماهر