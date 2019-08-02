غينيا تبحث عن مدرب جديد عبر الإنترنت.. "يعيش داخل البلد ويجيد الفرنسية"

لجأ الاتحاد الغاني لكرة القدم إلى موقعه عبر الإنترنت للبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلفا للبلجيكي بول بات الذي أقيل عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا.

المنتخب الغيني ودع دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة بنتيجة 3-0 أمام منتخب الجزائر، ودخل الاتحاد الغيني في خلاف قوي مع المدرب البلجيكي.

وأعلن الاتحاد الغاني عبر موقعه الرسمي حاجته للتعاقد مع مدرب جديد واضعا بعض الشروط التي يجب تلبيتها فيمن سيتقدموا بسيرتهم الذاتية.

أهم هذه الشروط أن يعيش داخل غينيا وأن يجيد اللغة الفرنسية، بالإضافة لامتلاكه معرفة جيدة بالكرة الإفريقية وخبرات كبيرة في التدريب.

الراغبون في التقدم بسيرته الذاتية للاتحاد الغاني أمامهم حتى يوم 12 أغسطس الجاري، بعدها سيدرس الاتحاد ملفات المدربين لاختيار الأفضل من وجهة نظرهم لقيادة الأفيال الوطنية.

أهداف المدرب الجديد ستتمثل أولا في التأهل إلى أمم إفريقيا 2021 ثم في محاولة الوصول إلى كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وسيمنحه الاتحاد المحلي للعبة عقدا يمتد لثلاث سنوات لتحقيق تلك المهمة.

وتولى بوت تدريب منتخب غينيا في شهر مارس 2018، بعدم حل بدلا من كانفوري سيلا الذي تمت إقالته بعد سوء مستوى منتخب غينيا للمحليين التي أقيمت في المغرب في شهر يناير الماضي.

وكانت مهمة مدرب منتخب بوركينا فاسو السابق أن يتأهل مع منتخب غينيا إلى كأس الأمم 2019 وهو ما فعله.

وتأهل منتخب غينيا لدور الـ16 كثالث مجموعته التي ضمت مدغشقر ونيجيريا وبوروندي.

وخسر عدد من المدربين وظائفهم بعد توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية، منهم إيمانويل أمونيكي مدرب تنزانيا، وسيباستيان ديسابر مدرب أوغندا، وخافيير أجيري مدرب مصر، كما أن هناك عدة تقارير تشير إلى أن كلارنس سيدورف مدرب الكاميرون سيقال من منصبه قريبا.

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