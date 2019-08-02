فان دي بيك يعترف برغبة ريال مدريد في ضمه ويصرح: ليس كل ما يكتب صحيحا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 17:46

كتب : FilGoal

فان دي بيك - أياكس - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

اعترف دوني فان دي بيك لاعب أياكس برغبة ريال مدريد في التعاقد معه، مشددا أن ما يقال عن الصفقة ليس بالضرورة صحيحا.

وقال الهولندي في حوار مع قناة Fox Sports:"بالتأكيد أسمع أشياء من وقت لآخر، جيد، لكن الموقف لم يتغير (أنه لاعب الآن في أياكس) رغم خلق الإعلام لقصص جديدة".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 22 عاما "بالتأكيد هناك اهتمام (من ريال مدريد)، لكن الناس يميلون لاستعجال نتيجة المفاوضات".

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وأشارت تقارير إلى أن ريال مدريد يريد التعاقد مع لاعب هولندا بعد فشله في إقناع مانشستر يونايتد بالتنازل عن الفرنسي بول بوجبا.

وكتبت ماركا الإسبانية، المقربة من ريال مدريد، أن الأخير اقترب من التعاقد مع فان دي بيك. (التفاصيل)

وعن ذلك عقب فان دي بيك "قد يكون صحيحا. القصة ليست كما تتناولها الصحف، لست مطالبا بتصديق كل شيء يُكتب. دائما هناك كلام غير منطقي. لست مطالبا بإبلاغكم ما الصحيح وما غير الصحيح، لكن مرة أخرى، أركز على مباراة السبت (مواجهة فيتس في أول جولة بالدوري الهولندي) والباقي من شأنكم أنتم".

ومن جانبه، اعترف اريك تين هاج مدرب أياكس بصعوبة الإبقاء على نجومه حين تريدهم أندية عملاقة قائلا:"بالتأكيد لا نود خسارته (فان دي بيك)، لذا علينا القيام بكل ما يلزم للإبقاء عليه. حين تأتي أندية مثل هذه، سيكون الأمر صعبا جدا. لعبنا جيدا جدا في الموسم الماضي، لذا تعلمون أن اللاعبين سيكونون مطلوبين من فرق أخرى".

وأتم "نحن دولة كرة قدم صغيرة. هكذا تكون الأمور. مدى أهمية فان دي بيك لنا؟ هذا واضح. تطور بشكل هائل. لاعب مهم جدا".

وتوج أياكس بالثنائية المحلية في الموسم الماضي وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إزاحة ريال مدريد ويوفنتوس ومنذ أيام فاز بدرع يوان كرويف بإسقاط ايندهون بنتيجة 2-صفر.

وفقد أياكس 6 لاعبين أبرزهم فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت اللذين انتقلا إلى برشلونة ويوفنتوس على الترتيب.

فان دي بيك صاحب الـ 22 عاما يمتد عقده مع أياكس حتى 2022 ولعب مع فريق تحت 17 سنة و19 و21 قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأول.

ولعب فان دي بيك الموسم الماضي 57 مباراة بقميص أياكس ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 13.

بشكل عام، ظهر فان دي بيك بقميص الفريق الأول لـ أياكس 139 مرة، نجح خلالهم في تسجيل 31 هدفا وصناعة 24.

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