جوارديولا: ما قاله كلوب لا يعجبني وغير صحيح.. وهذا موقفي من ساني

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي انزعاجه من تصريحات يورجن كلوب نظيره في ليفربول قبل مواجهة الفريقين في الدرع الخيرية يوم الأحد.

وبرر كلوب عدم تعاقد ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، مع أي لاعب كبير استعدادا للموسم الجديد بأن لديه قوام رائع من اللاعبين وأيضا بعدم امتلاكه مالا وفيرا مثل مانشستر سيتي. (استرجع تصريحات الألماني)

وجوارديولا رد على ذلك قائلا: "نعم (تصريحات كلوب) أزعجتني؛ لأنه ليس حقيقي أننا ننفق 200 مليون إسترليني في كل سوق انتقالات. وأيضا هذا ليفربول -لن تسير وحدك أبدا- هو ليس ناد صغيرا".

وأضاف في تصريحات صحفية "بالطبع لا تعجبني التصريحات لأنها غير صحيحة. الموسم الماضي أنفقنا صافي 17 مليون إسترليني لضم لاعب واحد فقط".

وأوضح "قبل موسمين حينما أنفقت الكثير من الأموال كان ذلك لأنني تسلمت فريقا به 10 أو 11 لاعبا تخطوا حاجز الـ30 عاما وعليك أن تبدلهم".

وأشار "لكن لا يمكننا إنفاق 200 مليون إسترليني كل موسم، على سبيل المثال ليفربول أنفق 200 مليون الموسم الماضي ولم يتمكنوا من تكرار ذلك هذا الموسم، وهو نفس الأمر بالنسبة لنا".

جوارديولا أكمل "تعاقدنا مع لاعب واحد فقط هذا الميركاتو -يقصد رودري- وأنجيلينيو كان خيار استعادة شراء. اليوم النادي ليس بمقدوره إنفاق الكثير من الأموال كل موسم".

وواصل حديثه "ما يحدث في ريال مدريد وبرشلونة لا أعلمه لأنني لست هناك حاليا".

وعن لاعبه ليروي ساني الذي تشير التقارير إلى اقترابه من بايرن ميونيخ رغم نفي الأخير ذلك في بيان رسمي، قال المدرب الإسباني "نريد بقائه هنا ولهذا عرضنا عليه عقدا جديدا، كنا قريبين من ذلك قبل عدة أشهر لكن الآن الوضع اختلف".

واستطرد "أريد اللاعبين الذين يرغبون في البقاء لأنه من المستحيل بالنسبة لي كمدرب وللنادي إقناع لاعب بالمشروع الذي نريده بينما ذهنه في مكان آخر".

مدرب الفريق البافاري السابق أتم "ساني لم يخبرني بأي شيء، وإذا أتى إلي لاعب وأخبرني بأنه يرغب في الرحيل حينها سنوافق على الحديث مع الأندية التي تريد ضمه".

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