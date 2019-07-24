رغم تسجيل بيل لهدف ضد أرسنال.. زيدان: لم يتغير موقفه

أوضح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن ظهور جاريث بيل بشكل طيب أمام أرسنال يوم الأربعاء لا يعني تراجع النادي الإسباني عن فكرة التخلي عن اللاعب الويلزي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد فوز ريال مدريد بركلات الترجيح على أرسنال في الكأس الدولية للأبطال:"بيل لعب لقاء جيدا وأنا سعيد له وللجميع. لا أعلم ماذا سيحدث. أراد اللعب وفي يوم سابق لم يرغب في المشاركة (أمام بايرن ميونيخ يوم الأحد)".

وواصل نجم فرنسا السابق "لم أتحدث معه. تدرب بشكل طبيعي لذلك شارك. لم يتغير شيء، تعرفون الموقف".

وشارك بيل في الشوط الثاني بديلا لإدين هازارد وسجل هدفا في مباراة انتهى وقتها الأصلي بنتيجة 2-2 وأهدر الأول في ركلات ترجيح حسمت المواجهة لصالح ريال مدريد.

وصرح زيدان في وقت سابق أن ريال مدريد ينوي التخلي عن اللاعب البالغ عمره 30 عاما. (التفاصيل)

بينما قال وكيل بيل إن اللاعب السابق لتوتنام قد يستمر لموسم سابع في صفوف فريق ميرنجي. (التفاصيل)

وبيل هو أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد، بالتساوي مع المنتقل حديثا إلى الفريق إدين هازارد، بعد انتقاله للنادي في 2013 مقابل 100 مليون يورو.