مستشفى الأهلي – موعد مبدئي لعودة محمد محمود.. وبرنامج علاء لوحيد

حدد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، موعدا مبدئيا لعودة محمد محمود لاعب وسط الفريق للملاعب من جديد.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي، بأن محمد محمود يخضع لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.

وأكد الجهاز الفني أن حالة محمد محمود مطمئنة إلى حد كبير، وهو في تحسن مستمر وسيكون جاهزا للمشاركة في المران الجماعي عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي بدأه أمس في ملعب التتش.

ووفقا للتقدير المبدئي يحتاج اللاعب لفترة تأهيل تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، غاب محمود وحيد ظهير أيسر الفريق عن مباراة البلاستيك الودية التي خاضوها مساء أمس الجمعة، بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد الجهاز الفني أن وحيد يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المقرر أن يخضع الظهير الأيسر للأهلي لاختبار طبي غدا الأحد لتحديد مدى تحسن حالته وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى الاسكندرية المقرر له ظهر الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري.

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