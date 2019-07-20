بونجاح: دخلنا التاريخ.. وأهدي الفوز لكل أم جزائرية

عبر بغداد بونجاح هداف منتخب الجزائر عن سعادته بفوز منتخب بلاده ببطولة أمم إفريقيا 2019 مؤكدا على دخوله التاريخ لتحقيق هذا الإنجاز.

الجزائر فازت ببطولة إفريقيا بعدما تغلبت على السنغال بهدف لبونجاح لتحقق البطولة للمرة الثانية في تاريخها.

وقال بونجاح: "لم نفز من قبل بالبطولة خارج ديارنا، لقد داخلنا التاريخ بتحقيق هذا الإنجاز.

وتابع في تصريحات عقب المباراة "مباريات الجزائر كلها كانت صعبة للغاية وكنا نحارب حتى الدقيقة الأخيرة".

وأتم "نهدي هذا الفوز لكل أم جزائرية، سعيد لأننا كنا السبب في إسعاد 45 مليون جزائري".

وكانت الجزائر قد فازت بالبطولة للمرة الأولى عام 1990 بعدما تغلبت على نيجيريا حين استضافت البطولة على أرضها.















































































































































































































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