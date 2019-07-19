مبولحي حارس كأس إفريقيا 2019

حصل رايس مبولحي لاعب الجزائر على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس إفريقيا 2019 بعد تألقه في البطولة القارية التي توجت بها بلده بالفوز يوم الجمعة على السنغال.

وفازت الجزائر على السنغال بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية لتظفر للمرة الثانية في تاريخها باللقب.

وقدم مبولحي أداء رائعا أمام أسود التيرانجا التي قاتلت بشراسة أملا في إدراك التعادل.

رايس مبولحي حامي عرين #محاربي_الصحراء 👌#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/xm93yfTQpR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

وأول لقب للجزائر كان في أرضها عام 1990.

بينما لم تتوج السنغال أبدا وخسرت نهائي 2002 أمام الكاميرون بركلات الترجيح.













































































































































































































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