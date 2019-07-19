رسميا – الهلال يقرر إيقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن

قررت إدارة نادي الهلال السعودي إيقاف المفاوضات مع عمر عبد الرحمن لاعب الفريق وذلك حسبما أعلنت في بيان رسمي.

وجاء في بيان الهلال أن الإدارة قررت إيقاف التفاوض مع النجم الإماراتي بشأن تجديد عقده مع الفريق متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأوضح بيان النادي السعودي أن عمر عبد الرحمن ووكيله نادر المرزوقي تأخرا في الرد على العروض التي قدمها النادي لتجديد عقد اللاعب أكثر من مرة.

📄 إدارة #الهلال تصدر بياناً بشأن المفاوضات مع "عمر عبدالرحمن" pic.twitter.com/uO7pL7lbr6 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 19, 2019

وكان الهلال قد تعاقد مع عمر عبد الرحمن في سوق الانتقالات الصيفية الماضي ولمدة موسم واحد فقط بعد نهاية تعاقده مع العين الإماراتي.

وأصيب عبد الرحمن بقطع في الرباط الصليبي أثناء الموسم الماضي مما أنهى موسمه مبكرا مع الهلال.

يذكر أن الاتحاد السعودي قلص عدد المحترفين الأجانب في كل فريق إلى 7 لاعبين في الموسم الجديد.

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