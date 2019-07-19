رسميا – الهلال يقرر إيقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 18:53

كتب : محرر في الجول

عمر عبد الرحمن

قررت إدارة نادي الهلال السعودي إيقاف المفاوضات مع عمر عبد الرحمن لاعب الفريق وذلك حسبما أعلنت في بيان رسمي.

وجاء في بيان الهلال أن الإدارة قررت إيقاف التفاوض مع النجم الإماراتي بشأن تجديد عقده مع الفريق متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأوضح بيان النادي السعودي أن عمر عبد الرحمن ووكيله نادر المرزوقي تأخرا في الرد على العروض التي قدمها النادي لتجديد عقد اللاعب أكثر من مرة.

وكان الهلال قد تعاقد مع عمر عبد الرحمن في سوق الانتقالات الصيفية الماضي ولمدة موسم واحد فقط بعد نهاية تعاقده مع العين الإماراتي.

وأصيب عبد الرحمن بقطع في الرباط الصليبي أثناء الموسم الماضي مما أنهى موسمه مبكرا مع الهلال.

يذكر أن الاتحاد السعودي قلص عدد المحترفين الأجانب في كل فريق إلى 7 لاعبين في الموسم الجديد.

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