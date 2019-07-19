تنفيذا لوعد الرئيس.. رسميا – فالديز يتولى تدريب شباب برشلونة

رحلة جديدة يبدأها الحارس التاريخي للجيل الأسطوري لبرشلونة تنفيذا لوعد الرئيس. فيكتور فالديز مديرا فنيا فريق دون 19 عاما لبرشلونة.

وأعلن برشلونة عن تعيين فيكتور فالديز في منصب المدير الفني لفريق شباب برشلونة دون 19 عاما بداية من الموسم الجديد.

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة كان قد أفصح في وقت سابق عن حوار قصير دار بينه وبين فالديز طلب فيه الأخير الحصول على منصب تدريبي مع أحد فرق الناشئين للنادي، ليرد بارتوميو بالموافقة وأن الإدارة ستقدم له العرض المناسب.

والآن وفى بارتوميو بالوعد، وعاد فالديز إلى برشلونة مجددا لكن كمدرب بعدما قضى سنوات عديدة من الفريق كلاعب.

عمل فالديز مع فريق الشباب سيبدأ سريعا، حيث ستبدأ استعدادات الفريق للموسم الجديد يوم 29 يوليو المقبل.

وسيواجه فريق برشلونة دون 19 عاما نظيره أياكس في افتتاح ملعب "يوهان كرويف" يوم 27 أغسطس المقبل.

رحلة فالديز بدأت مع برشلونة منذ عام 2000 حيث لعب لنفس الفئة العمرية التي سيقوم بتدريبها الآن، قبل أن يتدرج حتى يتم تصعيده للفريق الأول عام 2002.

وخاض فالديز مع برشلونة 539 مباراة كما فاز بلقب "زامورا" كأحسن حارس في الدوري 5 مرات.

وفاز فالديز بـ21 لقبا وهم: 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و6 ألقاب دوري إسباني و6 كؤوس سوبر محلي ولقبين للسوبر الأوروبي ولقبين لكأس العالم للأندية، حيث كان الحارس الأساسي للفريق إبان فترة بيب جوارديولا.

اقرأ أيضا:

مصدر باللجنة المنظمة يكشف لـ في الجول نصيب مصر من عوائد أمم إفريقيا

تقرير سعودي: تركي آل الشيخ يقترب من شراء ناد إسباني أو آخر فرنسي

أي هذه المنتخبات لم يشارك من قبل في كأس إفريقيا؟

وجه تعليماتك الأخيرة لـ لاعبي الجزائر

استمتع بجولة أخيرة مع في الجول داخل غرفة ملابس الجزائر