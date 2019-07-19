مدرب غانا يرد على تقارير الاعتداء عليه من مشجع غاضب

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 17:04

كتب : FilGoal

جيمس كويسي أبياه - غانا

نفى جيمس كيوسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، التقارير التي زعمت تعرضه للاعتداء من مشجع غاضب يوم الأربعاء الماضي.

وصرّح أبياه ردا على هذه الأنباء: "أنا متفاجئ لسماع هذه التقارير وأن أحد الجماهير قام بمهاجمتي خلال قيادتي سيارتي في شرق ليجون".

وأضاف المدرب الذي يقود بلاده منذ عام 2017: "لا أدري مصدر هذه القصة، لأنها لم تحدث أبدا، كما أنني لم أقد سيارتي في تلك المنطقة يومها من الأساس".

أخبار متعلقة

الخسارة الأولى للامبارد.. تشيلسي يسقط برأسية دامياو في اليابان وديا تقرير سعودي: تركي آل الشيخ يقترب من شراء ناد إسباني أو آخر فرنسي مصدر باللجنة المنظمة يكشف لـ في الجول نصيب مصر من عوائد أمم إفريقيا إسلام محارب: مصرون على تحقيق لقب الدوري وسنقاتل لتحقيق ذلك

وأتم في حديثه لموقع sportsworldghana: "لا أعرف هوية من أطلق هذه الأخبار الزائفة عني، ولكني أستطيع التأكيد أنني لم أتعرض لأي هجوم من أي شخص".

وكان موقع Ghanacrusader الغاني قد زعم أن أبياه قد فر من مشجع غاني غاضب حاول الاعتداء عليه أثناء قيادته سيارته.

غانا ودعت منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16، بخسارتها بركلات الجزاء الترجيحية أمام تونس.

المدرب صاحب الـ59 عاما يقود النجوم السوداء في ولاية ثانية، بعد أن أشرف عليهم ما بين 2012 و2014.

اقرأ أيضا:

مصدر باللجنة المنظمة يكشف لـ في الجول نصيب مصر من عوائد أمم إفريقيا

تقرير سعودي: تركي آل الشيخ يقترب من شراء ناد إسباني أو آخر فرنسي

أي هذه المنتخبات لم يشارك من قبل في كأس إفريقيا؟

وجه تعليماتك الأخيرة لـ لاعبي الجزائر

استمتع بجولة أخيرة مع في الجول داخل غرفة ملابس الجزائر

مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية غانا

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – مهاجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الإيطالي 7 دقيقة | أوروبا
نيمار: راموس أفضل لاعب واجهته في مسيرتي 20 دقيقة | أوروبا
رسميا – الهلال يقرر إيقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن 23 دقيقة | السعودية
فرصة ليونايتد؟ جوارديولا: لا أعلم إن كان من الممكن أن نضم مدافعا جديدا 24 دقيقة | أوروبا
تقرير فرنسي: سانت إيتيان يراقب موقف تريزيجيه 24 دقيقة | المحترفون
بوكيتينو: فكرت في ترك توتنام بعد نهائي الأبطال 29 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 مصدر مسؤول في الزمالك لـ في الجول: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كهربا.. وهذا ردنا على فسخ العقد

قد ينال إعجابك