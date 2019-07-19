مدرب غانا يرد على تقارير الاعتداء عليه من مشجع غاضب

نفى جيمس كيوسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، التقارير التي زعمت تعرضه للاعتداء من مشجع غاضب يوم الأربعاء الماضي.

وصرّح أبياه ردا على هذه الأنباء: "أنا متفاجئ لسماع هذه التقارير وأن أحد الجماهير قام بمهاجمتي خلال قيادتي سيارتي في شرق ليجون".

وأضاف المدرب الذي يقود بلاده منذ عام 2017: "لا أدري مصدر هذه القصة، لأنها لم تحدث أبدا، كما أنني لم أقد سيارتي في تلك المنطقة يومها من الأساس".

وأتم في حديثه لموقع sportsworldghana: "لا أعرف هوية من أطلق هذه الأخبار الزائفة عني، ولكني أستطيع التأكيد أنني لم أتعرض لأي هجوم من أي شخص".

وكان موقع Ghanacrusader الغاني قد زعم أن أبياه قد فر من مشجع غاني غاضب حاول الاعتداء عليه أثناء قيادته سيارته.

غانا ودعت منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16، بخسارتها بركلات الجزاء الترجيحية أمام تونس.

المدرب صاحب الـ59 عاما يقود النجوم السوداء في ولاية ثانية، بعد أن أشرف عليهم ما بين 2012 و2014.

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