الخسارة الأولى للامبارد.. تشيلسي يسقط برأسية دامياو في اليابان وديا

سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة الأولى وديا تحت قيادة الإنجليزي فرانك لامبارد أمام كاواساكي فرونتالي الياباني في إطار التحضيرات الودية للموسم الجديد.

البلوز يخوضون مواجهتين في اليابان وديا، إذ يلتقي برشلونة الإسباني أيضا الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

المباراة شهدت 10 تغييرات في لكلا الفريقين في الشوط الثاني، في حين خاض البرازيلي ديفيد لويز المواجهة كاملة.

وشهدت الدقيقة 65 الظهور الأول للجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش بقميص تشيلسي.

البرازيلي ليوناردو دامياو لاعب سانتوس وإنترناسيونال السابق أهدر فرصة محققة للتسجيل برأسية ارتطمت بعارضة الحارس ويلي كابايرو وواصل تشكيل خطورة على مرمى الحارس الأرجنتيني.

المخضرم كينجو ناكامورا شارك في الدقيقة 84 ليصنع هدف اللقاء الوحيد من عرضية، نجح دامياو في إسكانها الشباك برأسية.

البرازيلي ديفيد لويز فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

بطل الدوري الياباني آخر موسمين يحتل حاليا المركز الثالث بالدوري الياباني بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

تشيلسي أيضا سيلتقي كل من ريدينج الإنجليزي وريد بول ساليزبورج النمساوي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.