الخسارة الأولى للامبارد.. تشيلسي يسقط برأسية دامياو في اليابان وديا
الجمعة، 19 يوليه 2019 - 16:50
كتب : إسلام أحمد
سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة الأولى وديا تحت قيادة الإنجليزي فرانك لامبارد أمام كاواساكي فرونتالي الياباني في إطار التحضيرات الودية للموسم الجديد.
البلوز يخوضون مواجهتين في اليابان وديا، إذ يلتقي برشلونة الإسباني أيضا الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
المباراة شهدت 10 تغييرات في لكلا الفريقين في الشوط الثاني، في حين خاض البرازيلي ديفيد لويز المواجهة كاملة.
وشهدت الدقيقة 65 الظهور الأول للجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش بقميص تشيلسي.
البرازيلي ليوناردو دامياو لاعب سانتوس وإنترناسيونال السابق أهدر فرصة محققة للتسجيل برأسية ارتطمت بعارضة الحارس ويلي كابايرو وواصل تشكيل خطورة على مرمى الحارس الأرجنتيني.
المخضرم كينجو ناكامورا شارك في الدقيقة 84 ليصنع هدف اللقاء الوحيد من عرضية، نجح دامياو في إسكانها الشباك برأسية.
終了間際の1点で #川崎フロンターレ が勝利🐬🙌✨
🎦 ハイライト動画
🏆 明治安田生命Ｊリーグワールドチャレンジ２０１９
🆚 川崎Ｆ vs チェルシー
🔢 1-0#Ｊリーグ#Ｊリーグワールドチャレンジ @frontale_staff@ChelseaFC_Japan
試合詳細はこちら👇https://t.co/5QYMz7WRzm pic.twitter.com/LnrLTM8K8F— Ｊリーグ (@J_League) July 19, 2019
البرازيلي ديفيد لويز فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
.@DavidLuiz_4 picked up the @YokohamaCFC Player Award after today's match. 👏#CFCinJapan pic.twitter.com/mkrA2O8Tew— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 19, 2019
بطل الدوري الياباني آخر موسمين يحتل حاليا المركز الثالث بالدوري الياباني بفارق 4 نقاط عن الصدارة.
تشيلسي أيضا سيلتقي كل من ريدينج الإنجليزي وريد بول ساليزبورج النمساوي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.